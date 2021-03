50 second read

Moduli di terapia intensiva al San Timoteo, apertura prevista per settimana prossima

La struttura è quasi pronta, l’apertura dei moduli di terapia intensiva in costruzione all’esterno del San Timoteo è prevista per la prossima settimana.

Nella tarda mattinata di oggi il sopralluogo del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

Saranno 10 i posti di terapia intensiva. Nel pomeriggio i moduli saranno invece inaugurati a Campobasso.

La struttura è stata costruita in continuità con il pronto soccorso dell’ospedale termolese, in modo che l’intervento per i pazienti potrà essere tempestivo.