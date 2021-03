45 second read

Davanti al San Timoteo il container per effettuare i tamponi molecolari

Trasportato dall’unità mobile dei vigili del fuoco, è stato scaricato nel piazzale davanti San Timoteo. Si tratta del container che sarà utilizzato per eseguire i tamponi molecolari.

Di fatto ci sarà quindi il nuovo centro tamponi per effettuare i test in modalità drive-through. Un grande dispiegamento dei vigili del fuoco per sistemare la struttura che è giunta da Isernia scortata dalla polizia. Sul posto è arrivata anche la Protezione Civile.