Cardarelli, pronto il modulo prefabbricato per dieci posti di Terapia intensiva

All’esterno un via vai di operai per gli ultimi ritocchi, ma ormai il modulo prefabbricato con dieci posti di terapia intensiva al Cardarelli è pronto. Un lavoro realizzato a tempo di record, se si considerano anche le condizioni del tempo che nei giorni scorsi sono state particolarmente avverse. In realtà di prefabbricato il modulo ha solo il nome perché, all’interno è una struttura allestita con attrezzature all’avanguardia, con ampi spazi climatizzati.

Il presidente della Regione Toma e il direttore generale dell’Asrem Florenzano hanno incontrato i giornalisti per confermare la consegna e quindi l’attivazione dei dieci posti di intensiva. L’auspicio è che non debba mai servire, ma qualora ce ne dovesse essere bisogno, c’è la certezza di avere ulteriori dieci posti a disposizione a Campobasso, altrettanti a Termoli e sei ad Isernia. A Campobasso la struttura dovrebbe entrare in funzione tra un paio di giorni, poi sarà la volta di Termoli e successivamente di Isernia. L’obiettivo è quello di essere pronti nel caso in cui dovesse verificarsi un aumento dei ricoveri.