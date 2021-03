Calcio, Serie D, tre rinvii domenica nel girone F. Stop per Agnonese e Vastogirardi. Fc Matese atteso a Castelfidardo

Nel girone F sono 3 le gare che non si giocheranno domenica. Stop per le molisane. Fiuggi – Vastogirardi e Olympia Agnonese – Vastese, sono state rinviate per le problematiche relative al covid delle società avversarie. Stessa sorte per Giulianova – Porto Sant’Elpidio mentre si giocherà Aprilia – Notaresco. La squadra abruzzese, in lotta per la vittoria del campionato con i lupi, ha terminato martedì l’isolamento domiciliare, tamponi negativi e allenamenti ripresi in vista della sfida in terra laziale. Programma allo spezzatino, a questo punto ci aspettiamo la stessa sorte, o quasi, per il turno infrasettimanale previsto giovedì prossimo, 1 aprile, in vista dello stop di Pasqua. Dunque, settimana di allenamenti, senza gara per Olympia Agnonese e Vastogirardi, le due molisane torneranno regolarmente in campo nel prossimo turno rispettivamente contro Recanatese e Montegiorgio.

Trasferta a Castelfidardo per l’Fc Matese. Come detto a più riprese, i campani sono tra i più in forma del girone F. Galesio e compagni con ben 11 risultati utili consecutivi, 5 pareggi e 6 vittorie, sono stati capaci di risalire dal terz’ultimo al settimo posto in classifica a quota 30 punti. Una cavalcata davvero impressionante, con una crescita del collettivo sotto tutti i punti di vista, realizzativo, difensivo e caratteriale. Eppure la zona play out è distante solo 5 lunghezze, la classifica è cortissima e per certificare la salvezza diretta servono 40 massimo 42 punti. Domenica la sfida in casa dei fidardensi, senza dubbio tra le sorprese positive del campionato. Il Castelfidardo ha proposto un calcio propositivo e di qualità, senza mai rischiare la zona play out, vero obiettivo della società. Mister Urbano, capace di plasmare l’Fc Matese, chiede ai suoi un ulteriore sforzo per aggiunge punti alla classifica e trarre il massimo dalle prossime due gare, entrambe in trasferta, prima in terra marchigiana, poi a Castelnuovo Vomano, nel turno infrasettimanale di giovedì santo.