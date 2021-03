Calcio, Serie D, big match tra Campobasso e Cynthialbalonga. Lupi pronti a tornare al successo

Il big match di giornata, nel girone F, è senza dubbio quello del Selvapiana tra il Campobasso ed il Cynthialbalonga. La società laziale, i primi di febbraio, ha esonerato il tecnico Venturi, al suo posto è arrivato Roberto Chiappara, con la volontà di dare una svolta decisa alla stagione, ovvero provarle tutte per risalire la classifica e lottare per il vertice. Impresa non riuscita a Chiappara, fermo restando l’ottimo lavoro del nuovo allenatore sulla panchina del Cynthialbalonga, infatti, se escludiamo la sconfitta nel recupero del Di Tella contro il Vastogirardi, dopo appena tre giorni dalla sua nomina, i laziali hanno raccolto 15 punti sui 21 a disposizione nelle 7 gare giocate con il nuovo staff tecnico. Nessuna sconfitta ed un cammino da zona play off. Insomma il Campobasso troverà un avversario in salute e motivato dalla volontà di giocarsi l’ultima chance per provare a rientrare in corsa, considerati gli 11 punti di distacco dai lupi.

I rossoblu sono chiamati al riscatto. Dopo il pareggio di Piedimonte Matese, il Campobasso ha l’imperativo di tornare alla vittoria. Al Selvapiana non devono esserci storie, come d’altronde sino ad ora. I lupi hanno lasciato solo due punti tra le mura amiche, precisamente nello 0 a 0 contro il Giulianova. Il campionato vive la fase calda, il calendario pone davanti alla strada del Campobasso 4 sfide consecutive di altissima classifica. Un mini ciclo senza dubbio fondamentale, ai fini della vittoria del campionato, ma non decisivo considerato che mancano tantissime giornate (11 per la precisione), recuperi esclusi.

Mister Cudini ritrova Fabbriani e può contare su Vitali pronto al rientro dal primo minuto. Se nella corsia di destra, l’utilizzo di Martino o Fabbriani non cambia lo scacchiere tattico, lo stesso non si può dire in caso di assenza del 2002 Vitali. Un giocatore fondamentale per poter schierare la squadra tipo e le pedine al posto giusto, senza stravolgimenti. In tale ottica contro il Cynthialbalonga il tecnico potrebbe tornare al centrocampo classico con Candellori – Ladu – Bontà ed il tridente con Vitali – Esposito ed uno tra Rossetti e Cogliati. Difesa classica, con Fabbriani o Martino nel ruolo di terzino destro.