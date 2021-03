Vittoria Succi: “Vaccinate presto i lavoratori dei supermercati”

La consigliera comunale e provinciale di Isernia dei Popolari per l’Italia, Vittoria Succi, si associa al “grido” sollevato dai lavoratori dei supermercati in merito alla campagna vaccinale anti covid-19.

“Riprendo con vicinanza e condivisione – dice la consigliera – la nota, dei giorni scorsi, dei lavoratori dei supermercati che, volendo uscire dall’ombra in cui la loro categoria vive rispetto alla campagna vaccinale, hanno sollevato il loro “grido” in quanto soggetti che prestando servizio in modo continuato e continuativo, quotidianamente, sono nuovi possibili positivi al virus da Covid 19. – continua la consigliera – Pur condividendo la campagna vaccinale, nei tempi e nei modo, nel rispetto delle varie categorie ritenute prioritarie, considerando anche i ritardi dovuti al reperimento dei vaccini e le lungaggini burocratiche, e apprendendo con piacere l’apertura agli operatori della protezione civile, ritengo, visto il contributo sociale che la categoria dei lavoratori dei supermercati ha dato e continua a dare anche nei periodi di lockdown (zone rosse ed arancioni) che debbano essere considerati una delle prossime categorie da vaccinare riconoscendo loro una certa priorità. A supporto di ciò anche l’ultimo evento riportato dalle cronache regionali. Nello specifico il caso di un soggetto positivo accertato al Covid 19 uscito dalla propria abitazione per recarsi a fare la spesa. Da qui il rischio in cui potrebbero incorrere questi operatori, ogni giorno, relazionando con i tanti clienti. Il mio è un appello al responsabile del piano vaccinale nel voler riconoscere, per quanto su detto, una priorità nelle vaccinazioni a questa categoria”.