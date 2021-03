Vaccini, il Molise è secondo per dosi somministrate in rapporto alla popolazione

Va avanti in Molise la campagna vaccinale, con 51.020 dosi somministrate sulle 54.975 consegnate, per una percentuale del 93%. 40.046 i vaccini Pfizer somministrati, 7.937 quelli di AstraZeneca e 3.037. Non a caso il Molise risulta al secondo posto, dopo la provincia autonoma di Bolzano, per dosi somministrate in rapporto alla popolazione.