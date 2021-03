58 second read

Vaccinazioni anti-Covid in Alto Molise: conclusione delle somministrazioni delle seconde dosi nel weekend

Presso la sede di Palazzo San Francesco ad Agnone, cittadina scelta come polo di riferimento per tutti gli anziani dell’Alto Molise, si avvia alla conclusione la campagna di vaccinazioni anti-Covid sugli over 80.

Alcune ore fa, infatti, il Sindaco Daniele Saia ha annunciato il completamento delle inoculazioni delle seconde dosi del vaccino Pfizer a tutti gli individui che avevano ricevuto la prima somministrazione nelle scorse settimane.

La conclusione delle operazioni è prevista per domenica 28 marzo, al netto di nuove adesioni alla campagna vaccinale di anziani non precedentemente registrati.