Transizione energetica: il Molise, il deserto dei Tartari

Si parla tanto di transizione energetica ed in effetti la risposta dei consumatori è stata molto positiva, con vendite esponenziali dei veicoli elettrici.

Purtroppo altrettanto non si può dire per le infrastrutture come colonnine e stazioni di ricarica per veicoli elettrici nel Molise.

Ad esclusione di Campobasso, con ben 20 colonnine, la nostra regione è un vero e proprio deserto dei Tartari.

Ad eccezione di qualche obsoleta colonnina a ricarica lenta sparsa qua e là, per il resto il nulla.

Caso emblematico è la città di Termoli. 50.000 abitanti che arrivano a 84.000 in estate.

Incredibile ma vero, Termoli ha una sola colonnina di ricarica lenta con una sola presa per veicoli elettrici. Non è disponibile h24 ma segue l’apertura e chiusura del centro commerciale dove è stata installata.

Per noi molisani è un problema relativo perchè ricarichiamo le auto nei nostri garage , ma ben diversa è la situazione dei turisti che desiderano visitare o trascorrere le vacanze nella nostra regione.

Dovete sapere che tutti i proprietari italiani ed europei di auto elettriche, grazie alle App, conoscono perfettamente la situazione delle infrastrutture di tutta Europa, quindi escluderanno a priori le vacanze nei centri turistici molisani, per evitare il serio rischio di rimanere a piedi.

Lungimirante invece è stata la cittadina abruzzese di San Salvo (19.000 abitanti) che nel suo interland ha ben 10 colonnine elettriche.

Per avvicinarci alle regioni limitrofe, nel Molise dovrebbero essere installate almeno 10 colonnine elettriche a Termoli, 5 a Campomarino, altrettante ad Isernia e attivare le tre colonnine a Bojano (presenti ma mai entrate in funzione). Inoltre fondamentale sarebbe l’installazione delle colonnine nei centri turistici invernali come Campitello Matese e Capracotta.

Infine pochi sanno che il Molise è rimasta l’unica regione in Italia a non avere nessuna colonnina a ricarica veloce, ne occorrerebbero due sulla bifernina, altrettanto sulla trignina e sulla statale 17, una vicino allo svincolo autostradale dell’A14.

Per la mia esperienza di possessore di auto elettrica il numero di colonnine sopracicitate è il minimo sindacale per invogliare i turisti muniti di auto elettriche a visitare questa nostra bellissima regione.

Oreste Muccilli