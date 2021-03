Irma Barbato: “Vaccinate presto la Polizia Municipale, troppi i rischi!”

La consigliera Irma Barbato del gruppo Lega del Comune di Isernia si domanda come mai la polizia municipale di Isernia ancora non viene sottoposta al vaccino. “Sono presenti sul territorio, svolgono servizio in strada, realizzano posti di blocco garantendo ordine pubblico e salute pubblica, al pari se non anche di più, delle forze dell’ordine, allora perché il sindaco che ha il compito di vigilare, non si attiva per far si che vengano sottoposti al vaccino?”.