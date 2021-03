Il Covid sembra allentare la morsa: calano i ricoveri e i contagi: 21 su 634 tamponi

Sembra confermarsi la tendenza, a cui si assiste da giorni, ad un graduale miglioramento della situazione dei contagi da Covid in Molise. I numeri raccontano di una flessione della curva dei contagi, con 21 nuovi positivi sui 634 tamponi processati. In calo anche il tasso di positività, che scende al 3,3%. Piccoli numeri anche nei singoli comuni interessati dal Covid. E’ Termoli il centro che registra il numero maggiore, ma sempre contenuto, di nuovi positivi: 7. 3 casi a Petacciato, 1 e due casi negli altri 9 comuni. Nessun nuovo positivo a Campobasso. Il Bollettino dell’Asrem parla anche di una vittima, un uomo di 50 anni di Santa Croce di Magliano, deceduto in Terapia intensiva del Cardarelli dove era ricoverato. Calano anche i ricoveri: 2 i pazienti ricoverati in Malattie infettive mentre ci sono tre pazienti dimessi.Sono 77 i guariti. Scende il numero degli attualmente positivi, 1073, mentre gli ospedali sono ancora sotto pressione. Sono 81 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 11 in Terapia intensiva, 14 al San Timoteo , 3 al Gemelli e 5 al Neuromed. Le vittime, dall’inizio dell pandemia sono 427, mentre le persone che hanno sconfitto il Covid sono 10.575.