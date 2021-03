Share on Twitter

L’AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi, ha attivato una campagna di vendita di uova di Pasqua per il sostegno delle ricerche scientifiche contro le malattie legate al tumore del sangue.

Anche il Comune di Vastogirardi, nonostante la pandemia in corso, ha deciso di aderire e promuovere l’iniziativa: “L’Amministrazione Comunale e l’Associazione di Volontariato Onlus ‘IO CI SONO‘, partecipano alla raccolta fondi per la ricerca promossa dall’AIL, per la vendita delle ‘Uova di Pasqua’.

Poiché a causa della pandemia quest’anno non potranno essere consegnate nelle piazze dei comuni molisani, è possibile ordinare/prenotare le uova di cioccolato al costo di €12 presso gli uffici comunali oppure contattando la Presidente dell’Associazione Anna Scocchera“.