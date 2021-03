È arrivata Nadia, la bimba di origini triventine nata a Ginevra: porterà entrambi i cognomi dei genitori. Nadia Fernandez Farina è venuta alla luce il 22 marzo 2021, alle ore 21:16, presso la “Clinique generale Beaulieu” di Ginevra, in Svizzera. A darne il lieto annuncio, dell’arrivo della bellissima bimba di 49 cm di altezza e 2,770 Kg di peso, sono stati i genitori Aleix Fernandez, originario di Barcellona, e Manuela Farina, originaria di Trivento. La particolarità della nuova arrivata, oltre ad essere vispa e molto curiosa, è quella di portare entrambi i cognomi dei genitori, Fernandez e Farina. In Italia, la Legge 26 novembre 2015 n. 173 “Modalità paritaria di trasmissione del cognome” ha introdotto la possibilità di trasmissione paritaria del cognome ai figli. Nel mondo le leggi sui cognomi sono diverse: in Francia si possono ricevere entrambi i cognomi oppure scegliere uno dei due, anche quello materno; nel Regno Unito è permesso il cognome del padre, della madre oppure di entrambi o si può anche assegnare un cognome completamente diverso dalla mamma e dal papà naturali; in Spagna si dà il doppio cognome, mentre in Tibet, in Eritrea e in Etiopia i cognomi non esistono. Tanti auguri alla piccola Nadia, ai genitori e ai nonni materni, Tullio Farina e Vasile Maria, e paterni Josep Maria Fernandez e Margarita Martinez.