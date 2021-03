Covid, ancora una giovane vittima in regione: morto 50enne

Ancora una giovane vittima del covid in Molise. Non ce l’ha fatta Ettore Carnevale, 50enne di Santa Croce di Magliano, molto noto anche nei comuni dell’hinterland perché era l’autista dei pullman che trasportavano i bambini a scuola. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante. “Sicuramente – ha scritto il primo cittadino – i nostri bimbi ti porteranno nei loro cuori innocenti come innocente era il tuo grande sorriso. Ora sarai l’autista dei nostri piccoli angeli in paradiso, e sono sicuro che ti prenderai cura di loro come hai fatto ogni giorno qui sulla terra.