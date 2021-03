Calcio, Serie D, calcio mercato prolungato sino al 15 aprile. Il Campobasso si prepara ad ospitare il Cynthialbalonga

Il Campobasso si è subito attivato per consentire l’operazione al centrocampista Tenkorang, vittima di una rottura del menisco. Il giocatore starà fuori almeno per cinque partite. Nel frattempo, Brenci continua un lavoro fisioterapico approfondito in quel di Bologna. Nel prossimo fine settimana il giocatore dovrebbe tenere una visita in grado, probabilmente, di quantificare con esattezza i tempi di recupero. Ad ogni modo, lo stesso Brenci nutre molta fiducia di poter tornare a dare una mano ai compagni per il rush finale di campionato. Centrocampo con due defezioni già scritte, mentre si spera di poter riabilitare Fabbriani per domenica e di avere più minutaggio da parte di Vitali. Il pareggio senza reti di Piedimonte Matese è andato in archivio con qualche riflessione fatta dallo stesso Cudini secondo il quale forse si sarebbe potuto fare qualcosa in più a livello offensivo. Per gli amanti delle statistiche, il tecnico si è affidato per la seconda volta in ventuno giornate ad un attacco interamente senior con Cogliati, Esposito e Di Domenicantonio. Fra le note liete di giornata, un inserimento fra i titolare sempre più rapido del giovane isernino Angelo Mancini, classe 2003. L’Albalonga è un test di qualità domenica a Selvapiana. Serve non sbagliare per tenere in pugno il primato e alla giusta distanza gli avversari. Ad ogni modo, il Campobasso si tiene stretto il suo primo posto mai messo in discussione da nessun avversario: anche questa è una statistica che fa un certo effetto. Rossoblu sempre primi. In qualche turno il primato è stato condiviso, ma di fatto il Campobasso non è stato mai spodestato da nessuno per ventuno giornate consecutive.

Fra le variabili non governabili del torneo, in primis c’è il contagio da coronavirus, ma anche il maltempo. Il colpo di coda dell’inverno e le relative precipitazioni nevose hanno rinviato Agnone – Pineto di oggi. Gli abruzzesi hanno perso il conto dei rinvii e rimangono arretrati di otto partite; anche l’Agnone non scherza: è il secondo mercoledì consecutivo che avrebbe dovuto giocare e non lo ha fatto. Ricordiamo una settimana fa l’avversario doveva essere il Porto Sant’Elpidio. Provando a fare il punto della situazione, diciamo che l’ultimo turno ha fatto registrare quattro rinvii per i contagi che portano qualche strascico nel turno prossimo: continua la situazione precaria sia in casa Fiuggi che in casa Vastese. Gli abruzzesi che, secondo i bene informati, hanno un numero di positivi abbastanza elevato, avrebbero dovuto fare un giro di tamponi giovedì 25. La tornata in questione è stata rimandata a lunedì 29 marzo. Circostanza questa che lascia facili dubbi anche sulla partecipazione della Vastese al turno infrasettimanale del primo aprile. Notizie distensive provenienti da Notaresco: la vice capolista ha interrotto l’isolamento precauzionale dei giocatori abruzzesi è terminato. L’ultimo giro di tamponi è risultato negativo. Il San Nicolò può riprendersi ad allenare in vista della trasferta di domenica ad Aprilia.

Nel complesso, nella sesta giornata di ritorno il copione non cambierà molto con due molisane ferme al palo, il Campobasso contro l’Albalonga e l’Fc Matese a Castelfidardo. I marchigiani vorrebbero provare a salire fino al quinto posto dopo aver espugnato anche a sorpresa il campo del Castelnuovo, mentre l’Fc Matese in splendida forma, dopo aver staccato i trenta punti, vuole andare dritta verso l’obiettivo salvezza fissato dalla società a quota quarantacinque. C’è da dire che è interessante proprio il discorso salvezza ravvivato decisamente dai momenti di grande smalto di Tolentino, Giulianova e da un Montegiorgio che non lascia un centimetro agli avversari. In mattinata è giunta la notizia del prolungamento della finestra di mercato: la Lnd ha comunicato che sarà possibile intervenire sul mercato fino al prossimo quindici aprile. Inizialmente il termine stabilito era quello del 31 marzo. La proroga in questione coincide quasi con la chiusura del torneo che avverrà in il sei giugno. Un campionato, si potrebbe quasi affermare, con un mercato costantemente in vigore.