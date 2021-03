Molise Winter Tour, i risultati dell’M2

Una domenica ricca di buone prestazioni anche per gli Esordienti B e A della M2 impegnati ieri nella piscina di Termoli nella Terza Tapa Molise Winter Tour.

Nella categoria Esordienti B è salita due volte sul podio Beatrice Orrino prima nei 100 stile libero e seconda nei 100 misti. Alessandra Sarra ha invece conquistato il secondo posto nei 50 dorso, quarto poso nei 100 stile libero. Nella stessa gara solo 14 posto Martina Margiotta e nona nel 50 dorso. In campo maschile da segnalare le due terze posizioni di Filippo Sessa nei 100 stile e nei 100 misti. Tra i suoi compagni di squadra Lucio Cavone si è piazzato al decimo posto nei 100 stile e settimo nel 50 dorso, undicesimo posto per Alfonso Orrino nei 100 misti.

Nella categoria Esordienti A due primi posti per Sofia Orrino, nel 100 delfino e nel 200 stile. Buona la prova di Maira Margiotta prima nel 200 rana e seconda nel 50 dorso, mentre Ambra Di Paola si è piazzata al secondo posto nei 100 misti. Non sono salite sul podio ma hanno fornito comunque buone indicazioni cronometriche Matilde Orrino e Giulia Colalillo Tra i maschi un primo e quarto posto per Luigi Pallante rispettivamente nel 100 stile libero e nel 200 rana, due podi per Giuseppe Cantalupo nei 100 misti (primo) e secondo nel 200 delfino. Federico Calzolaio si è piazzato al ridosso del podio, quarto nei 100 misti e quinto nel 100 stile libero.

Domenica 28 marzo p.v. saranno di scena i Master M2. Nella piscina di Campodipietra, si disputerà il Campionato regionale Master Molise 2021. Inizio gare ore 10,00.

