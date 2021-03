L’Associazione “Amici di Capracotta” pronta a rinnovare il direttivo

L’Associazione “Amici di Capracotta” è pronta a rinnovare il proprio Consiglio Direttivo. Il gruppo, attivo da anni nel centro altomolisano, ha da sempre posto l’attenzione sul recupero e sulla promozione delle tradizioni, usi e costumi della civiltà capracottese.

Tante sono state le attività culturali organizzate dall’associazione sotto la guida del compianto Presidente Domenico Di Nucci, scomparso alcuni giorni fa a causa del Covid.

Il gruppo, dopo la dipartita del loro amato socio, si appresta ad intraprendere nuove sfide con una nuova direzione, come riportato in una nota: “Nel 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della nostra Associazione. Potranno votare i soci in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2021 e potranno candidarsi i soci in regola con il pagamento della quota sociale per gli anni 2019, 2020 e 2021.”