L’appello del geriatra Mino Dentizzi: “Vaccinare subito i pazienti affetti da demenza senile e Alzheimer”

Il geriatra Mino Dentizzi, in una nota, fa presente che nella lista dei soggetti fragili per i quali la Regione ha iniziato ad effettuare la vaccinazione anti Covid mancano i malati di Alzheimer. “Non è la prima volta che questi pazienti vengono dimenticati – continua, sottolineando che in Molise sono 5mila i pazienti con forme di demenza senile, di cui il 60% ha l’Alzheimer. “Dalle ultime stime – dice Dentizzi – circa il 20-25% delle persone decedute per Covid-19 avevano una forma di demenza”. Di qui l’invito alla Regione a procedere speditamente per dare la possibilità ai pazienti affetti da demenza con meno di 80 anni ad accedere ad una vaccinazione probabilmente salvavita. “Bisogna, inoltre – conclude Mino Dentizzi – organizzarsi perché le vaccinazioni ai malati di Alzheimer vengano fatte a domicilio perchè portarli in un hub regionale o dal medico base potrebbe minare il loro già fragile equilibrio”.