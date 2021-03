Giornata mondiale sull’endometriosi, il Comune di Salcito illuminerà di giallo il campanile. Il prossimo 27 marzo, l’amministrazione comunale guidata da Giovanni Galli, aderirà all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi, l’Italia si illumina di giallo”. L’endometriosi è una patologia che colpisce le donne, in Italia sono affette il 10-15% in età riproduttiva e sono almeno tre milioni, più di 175milioni nel mondo. In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, il Team Italy della WorldWide Endomarch lancia la call ti action “Facciamo luce sull’endometriosi”. L’obiettivo è informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica e invalidante. Una patologia poco conosciuta e secondo i dati diffusi dalla Fondazione italiana Endometriosi, i fondi destinati alla ricerca sono circa 200 volte inferiori a quelli per altre malattie croniche.