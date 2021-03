Covid: 29 nuovi positivi, 2 decessi e 86 guariti. Vaccinazioni al 90% rispetto alle dosi consegnate

Sono 29 i nuovi positivi registrati nelle ultime ore su 603 tamponi refertati. Tasso di positività al 4,8%. Una flessione dunque che continua rispetto a quanto vissuto nelle scorse settimane. La guardia deve restare sempre altissima perchè il Covid è contagioso.

Nel bollettino Asrem ò sono riportati ancora altri due decessi: una donna di 93 anni di Campobasso che era in Malattie Infettive al Cardarelli e una 63enne di Termoli in Terapia Intensiva al Neuromed. Sale così a 426 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia.

Dei 29 positivi il numero più alto riguarda Ferrazzano e Limosano, con altri 4 casi. 3 i nuovi positivi di Campobasso, Pescolanciano e nelle zone rosse Termoli, Jelsi e. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Continuano a salire i guariti che nelle ultime ore sono 86 con i numeri più altri a Termoli, 15 e Campobasso, 10.

3 i nuovi ricoveri: 1 al San Timoteo di Termoli e due in Malattie Infettive a Campobasso. Un trasferimento in Rianimazione al Cardarelli. Due i dimessi: uno dall’ospedale della città adriatica, uno da quello del capoluogo.

In tutto sono 106 i pazienti con Covid ospedalizzati. 80 sono al Cardarelli e di questi 11 in Terapia Intensiva e 69 negli Infettivi. 17 i ricoverati al San Timoteo, 3 al Gemelli Molise e 6 al Neuromed.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 1130.

L’Asrem infine riporta che le vaccinazioni in Molise in base alle dosi consegnate sono al 90%. sono 49.288 le dosi somministrate su un totale di 54.975 consegnate.