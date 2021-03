Calcio, Serie D, rinviato il recupero tra Agnonese e Pineto. Per il Vastogirardi stop, domenica prossima non si va a Fiuggi

Nel derby dell’altissimo Molise pareggio tutto sommato giusto. Primo tempo dominato dall’Olympia Agnonese, oltre alla rete di Haberkon, i granata sono andati vicini al raddoppio, nella ripresa meglio il Vastogirardi. I gialloblu hanno trovato il pareggio, con un calcio di rigore contestato, con Merkaj, prima di avere una clamorosa palla gol, nei minuti finali, fallita proprio dal capocannoniere del girone F. Senza dubbio l’Agnonese è stata la bestia nera per gli uomini di Prosperi, due pareggi a fronte dei 4 punti totali maturati dai granata. Per il Vastogirardi occasione fallita per maturare la quarta posizione in graduatoria. Ruggieri e compagni occupano il quinto posto a meno 1 dal Cynthialbalonga, con un gara in più da giocare rispetto ai laziali. La serie positiva si allunga, ben cinque gare consecutive senza perdere per gli uomini del presidente Di Lucente. La squadra avrà la possibilità di allenarsi nel migliore dei modi e preparare la sfida prevista giovedì santo, 1 aprile, a Montegiorgio. La gara prevista domenica contro il Fiuggi è stata già rinviata a data da destinarsi per casi di positività al covid della squadra laziale.

In casa Agnonese se all’andata il pareggio nel derby poteva essere anche frutto del caso, stesso non si può dire per il ritorno. L’Olympia oggi è una squadra completamente diversa, la squadra è viva e le due settimane di stop hanno aiutato per migliorare la condizione di tutti gli elementi dell’organico. Un peccato poter contare su questo roster solo con una classifica ampiamente compromessa, la zona play out è lontanissima e la retrocessione appare inevitabile. Detto questo, ci sono ancora 14 giornate da giocare con Haberkon e compagni pronti a dare battaglia gara dopo gara per migliorare la classifica e credere perché no, in una “mission impossible”. Rinviato il recupero in programma al Civitelle contro il Pineto valido per l’undicesima giornata. Civitelle innevato, così la società granata ha chiesto il rinvio, accordato in giornata dalla Lnd.