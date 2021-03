Calcio, Serie D, l’analisi del momento del Campobasso. Cudini perde Tenkorang per almeno un mese

Lo zero a zero maturato a Piedimonte Matese porta i lupi a +5 sul Notaresco, con una classifica parziale, in considerazione dei recuperi da giocare. Gli abruzzesi dovranno giocare contro Montegiorgio e Pineto, entrambe in casa, il Campobasso, a Selvapiana, sempre con il Pineto. Questo il dato oggettivo di una graduatoria parziale, in via di definizione, Notaresco che probabilmente non giocherà neanche domenica prossima ad Aprilia. Perde terreno il Castelnuovo Vomano, domenica, sconfitta clamorosa per i neroverdi, da 2 a 0, a 2 a 3 in favore del Castelfidardo. La vetta della classifica è ormai affare a due tra Campobasso e Notaresco.

Nell’analisi della gara del Ferrante, teniamo in considerazione due elementi fondamentali. Il primo è che il punto maturato contro una squadra arrivata all’undicesimo risultato utile consecutivo, non è affatto da buttare. Il secondo è che prosegue una certa difficoltà a realizzare. Il Campobasso è ancora il miglior attacco del campionato, con 42 reti all’attivo, ma registra un calo netto nelle ultime cinque uscite. Se escludiamo il derby di Agnone, chiuso sul 5 a 2, gli uomini di Cudini hanno messo a segno sole 3 marcature in 5 gare giocate. Al contrario, dobbiamo sottolineare, che questi gol, due di Rossetti e uno di Dalmazzi, hanno fruttato il massimo possibile. Tre successi per 1 a 0 e due pareggi a reti bianche. La fase difensiva sta reggendo le sorti del Campobasso nel miglior modo possibile, soprattutto in questo momento di scarsa vena realizzativa. Il reparto offensivo non riesce a pungere, come ha fatto per buona parte della stagione, una flessione naturale in una stagione particolare. Le cavalcate non esistono, le passerelle neanche, se non all’ultima giornata, sbaglia chi credeva di vincere il campionato in carrozza, si soffre e ci sarà da soffrire. Crediamo che tutti, dalla squadra, alla società, alla tifoseria, avremmo firmato senza esitare, di essere in testa con + 5 a fine marzo. Il torneo è nella fase decisiva, il calendario vede i lupi affrontare in successione Cynthialbalonga (quarto), Notaresco (secondo), Castelnuovo Vomano (terzo), Vastogirardi (quinto), 4 sfide nei piani altissimi della classifica. Senza dubbio è il momento decisivo e il Campobasso nei big match, spesso, si è esaltato. Notizie negative dall’infermeria, il giovane Tenkorang ha riportato la lesione del menisco mediale nella sfida interna contro la Recanatese. Per il ragazzo, al secondo anno con la maglia rossoblu, previsto l’intervento in artroscopia nei prossimi giorni, almeno un mese di stop. Ancora out Brenci, mister Cudini spera di recuperare Fabbriani per la sfida al Cynthialbalonga.