Al via la seconda edizione del concorso “Campobasso in fiore 2021”, dopo l’approvazione in Giunta e la pubblicazione del bando sul sito web del Comune di Campobasso. La manifestazione “Campobasso in fiore” 2021 durerà dal 21/03/2021 al 21/06/2021. Le iscrizioni potranno essere presentate dal 21 marzo al 31 maggio. Entro la data di iscrizione tutti gli allestimenti dovranno essere completati. Gli stessi dovranno essere mantenuti per un periodo di tempo più lungo possibile e, comunque, almeno fino al 21/06/2021. Il concorso è gratuito ed è aperto a tutti gli abitanti della città di Campobasso che dispongano di balcone, davanzale, terrazza, scala, particolare architettonico o giardino visibile dalla strada, da allestire con piante e/o fiori, tenendo conto dei criteri stabiliti nel bando. Dopo la prima edizione di lancio del 2020, quest’iniziativa ideata dall’assessorato alle attività Produttive del Comune di Campobasso, sullo slancio dei risultati ottenuti, punta ad invogliare i cittadini e la comunità intera a farsi partecipi di un progetto di cura e abbellimento dell’apparato urbano. “La promozione dei valori ambientali e della cultura del verde, come elemento di decoro urbano, è sempre stato un obiettivo prioritario per l’Amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice – che ne riconosce l’importanza in quanto contribuisce al miglioramento estetico e paesaggistico della città, ma anche a rendere la stessa più “ospitale” per i cittadini ed i visitatori. Campobasso in fiore permette a tutti i cittadini che dispongano di balcone, davanzale, terrazza, scala, particolare architettonico o giardino visibile dalla strada, di arredare questi luoghi abitativi quotidiani, con piante e fiori, contribuendo a rendere più bella la nostra città.” Ciascuno dei partecipanti dovrà inviare, a corredo della domanda di iscrizione al concorso alcune immagini fotografiche a colori, attraverso le quali, un’apposita commissione, formata da 3 componenti nominati dal sindaco, decreterà i vincitori secondo i criteri e le modalità previste dal bando.

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

· al 1° classificato una pergamena e un riconoscimento del valore € 300,00;

· al 2° classificato una pergamena e un riconoscimento del valore € 200,00;

· al 3° classificato una pergamena e un riconoscimento del valore € 100,00;

· dal 4° al 10° classificato verranno assegnati dei premi del valore di € 50,00

· un ulteriore premio di € 50,00 sarà determinato dal voto popolare, ossia dalla foto che raccoglierà il numero maggiore di “Mi piace”, tra quelle dell’album fotografico di tutti i partecipanti, pubblicato sul profilo ufficiale Facebook del Comune di Campobasso. I premi consisteranno in buoni acquisto da utilizzare presso un circuito di esercizi commerciali della città aderenti all’iniziativa. I buoni acquisto nominali virtuali, saranno accreditati dall’Amministrazione Comunale ai vincitori del II Concorso “Campobasso in Fiore” 2021, direttamente sulla tessera sanitaria, attraverso l’utilizzo della piattaforma Sicare e saranno rimborsati tramite agli esercenti previa rendicontazione;

“Il concorso “Campobasso in fiore” nasce dalla volontà di rendere bella la nostra città attraverso la promozione della cultura del verde, – ha aggiunto l’assessore Felice – valorizzando, con piante e fiori, balconi, davanzali, terrazze, scale, particolari architettonici e giardini visibili dalla strada, al fine di contribuire, come cittadini, al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano, creando un fenomeno di coinvolgimento della comunità, svolgendo un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile dal sito del Comune: www.comune.campobasso.it o ritirabile presso il Comune di Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II, 29, ufficio U.R.P. Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo mail ufficio.protocollo@comune.campobasso.it indicando nell’oggetto la dicitura “Campobasso in fiore” 2021, corredato da n. 2 immagini fotografiche a colori del “prima” e del “dopo” per documentare l’allestimento e la riqualificazione floreale realizzata.

Il materiale fotografico (che non dovrà ritrarre persone) consegnato ai fini della manifestazione, rimarrà di esclusiva proprietà dell’Amministrazione comunale di Campobasso che se ne riserva i diritti di utilizzo ivi compresa la pubblicazione.