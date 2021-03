Il 21 Marzo 2021, primo giorno di primavera si è celebrata in molti paesi, la giornata della gentilezza, un’occasione per tutti i comuni italiani di dare il proprio benvenuto istituzionale a tutti i bambini nati nel 2020.

Anche il comune di Roccasicura, su iniziativa dell’amministrazione comunale, ha aderito al progetto con la consegna delle chiavi del paese, da parte del Sindaco Fabio Milano, al primo nato del 2020: la piccola Giorgia.

“Abbiamo fin da subito intravisto – ha dichiarato il sindaco Fabio Milano – un’opportunità per accrescere lo spirito di Comunità, oltre che favorire l’unità, coinvolgendo i nostri concittadini in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune, esigenza, questa, ancora più sentita in questo periodo storico difficile che, oltre alla libertà, sembra ci stia privando anche del senso di umanità e del piacere della condivisione”.

È stato anche designato l’assessore alla Gentilezza nell’amministrazione comunale nella persona di Angela Lombardi che costituirà il referente di tutte le iniziative adottate ed adottante per il bene comune.

La giornata ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita e infondere sentimenti di speranza che passano attraverso la gentilezza.

Inoltre come buona pratica di gentilezza verso i nuovi nati e le loro famiglie, il comune di Roccasicura ha piantato un albero di melograno per la bimba nata nel 2020.

Questa è solo la prima di tante iniziative che il Comune di Roccasicura intende attuare nel corso dei mesi per contribuire alla costruzione di pratiche gentili al fine di allargare quanto più possibile la serie di comportamenti virtuosi che i bambini e ragazzi potranno poi mettere in atto nella società di domani.

“Dovunque c’è un essere umano, lì c’è la possibilità di essere gentili – ha commentato il Sindaco Fabio Milano citando Seneca, spiegando il principio ispiratore dell’iniziativa.”