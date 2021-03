Nella due giorni dei Campionati Italiani Master Indoor di Ancona, Morena Di Benedetto, portacolori della NAI, fa incetta di medaglie.

Sabato nella gara dei 1500mt SF 40 si è piazzata al secondo posto, alle spalle di Marta Alo’, con una strepitosa prestazione che ha fissato il tempo in 5:01.54. L’atleta molisana, questa mattina, però, si è superata nella gara degli 800mt e con il tempo di 2:28.25 ha vinto il titolo di campionessa italiana SF40. Incontenibile la sua gioia per il prestigioso traguardo centrato, soprattutto in un periodo come questo dove allenarsi risulta sempre più un’impresa e portare a termine i propri obiettivi lo è ancora di più. Grande la soddisfazione della società pentra e dello sponsor Traslochi Biscotti che fornisce il supporto necessario a raggiungere tali risultati. A morena il grazie di tutta la NAI.

Fonte: Ufficio stampa