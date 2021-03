Il virus rallenta in Molise: nell’ultimo mese contagiati in calo. Ecco tutti i numeri

Restano le criticità più tragiche. I decessi non diminuiscono come non diminuiscono anche i ricoveri in ospedale però la curva del covid in Molise da un mese sta scendendo. Seppure lentamente il calo nella diffusione del virus è ormai costante. E’ questa la doppia faccia dell’emergenza nell’ultimo periodo.

Cominciano proprio dalla diminzione del contagio. I dati parlano chiaro: sono i numeri delle ultime 4 settimane. A fine febbraio ci sono stati 583 positivi in sette giorni mentre nella settimana appena passata i nuovi contagi sono stati 355. Diminuisce anche il tasso di positività e cioè il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati: un mese fa era al 10,9, è sceso poi al 9,2 e all’8,8 fino ad arrivare all’8,3 della settimana scorsa.

Numeri questi che hanno ovviamente ripercussioni sull’indice Rt. Siamo lontani dal picco del 5 marzo scorso quando il Molise raggiunse l’1,6, oggi il dato è 0,89. Anche i nuovi contagi ogni 100mila abitanti, dato che pesa molto sull’attribuzione dei colori delle regioni oggi è sceso a circa 90 positivi ogni 100mila residenti.

In regione scendono anche gli attualmente positivi. Un mese fa erano 1.744, oggi sono 1.328, dunque 416 in meno. Ma veniamo ai dati che invece non migliorano: i ricoverati in ospedale sono sostanzialmente ai livelli record di un mese fa: 113 pazienti tra Cardarelli, San Timoteo, Gemelli, Neuromed e malati trasferiti in ospedali di altre regioni. In aumento invece le Terapie intensive: da 13 a 19. Non scende nemmeno il numero dei morti: 87 i decessi degli ultimi 30 giorni. Infine il dato dei guariti che in un mese sono oltre 2mila in più.

Infine dai numeri emergono evidenti gli effetti delle varianti del virus. A ottobre, dunque all’inizio della seconda ondata quando le varianti ancora non circolavano, in Molise i malati di covid con sintomi più gravi erano appena il 3 per cento del totale, oggi sono il triplo: il 9 per cento del totale. Nel dettaglio ad ottobre c’erano 18 ricoverati su 532 contagiati, adesso ci sono 120 ricoverati su 1.328 positivi.