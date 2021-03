Continuano le vaccinazioni anti Covid-19 presso il Poliambulatorio di Trivento. Durante il fine settimana, coloro che hanno provveduto alla prenotazione e residenti anche nei comuni limitrofi, vengono chiamati per l’inoculazione contro il Covid-19. “Occorre prenotarsi ed effettuare il vaccino – l’invito del primo cittadino Pasquale Corallo – questa è l’unica arma contro la pandemia e i risultati pian piano stanno dando ragione alla ricerca scientifica, nonostante i rallentamenti sulla tabella di marcia dovuti ai presunti effetti collaterali del vaccino. Questa è la giusta rotta da seguire, con la speranza che entro l’estate possiamo gradualmente riassaporare la normalità, persa da oltre un anno”. Ricordiamo che dal 10 febbraio è possibile prenotare gli ultraottantenni, dal 7 marzo è partita la campagna vaccinale anti-Covid per i soggetti estremamente vulnerabili. L’adesione può essere fatta online al seguente indirizzo https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it Il link è raggiungibile anche dal sito della Regione Molise – www.regione.molise.it e dal sito dell’Asrem – www.asrem.gov.it Per aderire attraverso tale piattaforma è necessario inserire il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria dell’ultraottantenne (numero che si trova nel retro. Oltre al canale online, è disponibile il call center sanitario, che risponde al numero 800329500 dal fisso; per chi chiama da cellulare va utilizzato, invece, il numero 0865.724242. Il call center è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00, ed il sabato, dalle 8:00 alle 12:00. È disponibile un canale mail per assistenza al seguente indirizzo: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it