Era il 1866, e in questo stesso giorno di marzo la Madonna addolorata appariva alle due contadine di Castelpetroso.

Una visione apparve davanti ai loro occhi: la vergine Maria teneva tra le braccia Gesù sanguinante.

Dopo polemiche e contrasti, si decise di erigere alla Vergine un grande Santuario, che dal 2013 è Basilica minore. Ci sono voluti 85 anni per completare l’opera.

Negli anni i pellegrini sono aumentati sempre di più, raggiungendo la Basilica da ogni parte del mondo, come meta spirituale ma anche turistica. Anche per quest’anno, come nello scorso in pieno lockdown, l’anniversario dell’apparizione si svolgerà in maniera intima e raccolta, con la celebrazione eucaristica in diretta su Telemolise alle 11:30.

Dalla cupola alta 52 metri e che simboleggia il cuore di Maria, il saluto di speranza per tutti quei fedeli che anche quest’anno non raggiungeranno la Basilica, che non parteciperanno alla funzione religiosa se non attraverso la tv o i social, che non percorreranno la Via Matris.