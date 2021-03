Scuole chiuse a Trivento, Corallo pubblica l’ordinanza valida fino al 31 marzo. Il primo cittadino Pasquale Corallo, con propria ordinanza ha disposto la sospensione delle attività scolastiche in presenza, fatta eccezione degli alunni con bisogni speciali di apprendimento (BES) per le attività labotaroriali, nell’edificio scolastico comunale “E.Ciafardini”, ospitante la scuola primaria e infanzia Montagna, nell’edificio scolastico in via Acquasantianni, ospitante la scuola infanzia Trivento CAP e nell’edificio scolastico ospitante la scuola secondaria di primo grado, dal giorno 22 marzo 2021 al giorno 31 marzo 2021 (compreso). Disposta anche la sospensione delle attività scolastiche e prescolastiche degli istituti privati e parificati dal giorno 22 marzo 2021 al 31 marzo 2021. Infine, l’ordinanza prevede anche la chiusura e conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco sul territorio comunale, con effetto immediato e fino al 31 marzo 2021 (compreso).