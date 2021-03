55 second read

Covid, muore un 34enne: è una delle vittime più giovani in Molise

E’ una delle vittime più giovani del Covid in Molise. E’ morto oggi un 34enne di Gambatesa, era ricoverato in terapia intensiva. La notizia è stata confermata dall’amministrazione comunale del paese. “E’ giunta la notizia del decesso del nostro giovane concittadino Daniele Gallo – scrive il Comune di Gambatesa -, giovane vita recisa dal covid. Siamo profondamente addolorat e ci stringiamo attorno alla sua famiglia. E’ un giorno molto triste per la comunità di Gambatesa che piange una delle vittime più giovani del covid”.