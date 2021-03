Ieri pomeriggio, per la prima volta in videoconferenza, si è tenuta una nuova seduta del Consiglio comunale di Agnone.

All’ordine del giorno anche la richiesta, avanzata da Amnesty International, di conferire la cittadinanza onoraria della cittadina a Patrick Zaki, prigioniero di opinione detenuto in Egitto da ormai un anno.

Nel presentare ai membri dell’assise la proposta, la Consigliera Michela Cerbaso ha sottolineato l’importanza di una presa di posizione chiara sulla questione: “Agnone è un Comune che rispetta il pluralismo, la democrazia; Agnone è un paese in cui si tutela il principio del giusto processo, non garantito a Patrick come per molti altri detenuti in Egitto“.

In fase di votazione, il Consiglio ha approvato all’unanimità la richiesta di cittadinanza onoraria di Agnone per Zaki. Il centro altomolisano si è quindi inserito nella rete dei Comuni che negli ultimi mesi hanno sposato tale iniziativa.

A seguito del conferimento dell’importante riconoscimento per il giovane studente detenuto, la Consigliera Cerbaso si è mostrata soddisfatta su Facebook: “Ieri il consiglio comunale, accogliendo la proposta di Amnesty International Italia, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Dalla nostra comunità un atto di non indifferenza alle violazioni dei diritti che accadono nel mondo“.