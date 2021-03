Venafro, Ricci chiude le scuole fino al 31 marzo

Il sindaco di Venafro Alfredo Ricci annuncia così la decisione presa a seguito della zona arancione che partirà lunedi 22 marzo.

“La zona arancione, in vigore da lunedì, consente la didattica in presenza. Tuttavia, sentiti i Dirigenti Scolastici che mi hanno rappresentato anche alcune difficoltà organizzative, visto che al momento tutto era stato programmato in funzione del permanere in zona rossa fino al 29 marzo, credo che ancora una volta in questo periodo la prudenza debba suggerirci di lasciare le cose come le avevamo programmate e, quindi, rimanere in didattica a distanza.