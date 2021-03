Vaccini, Fondazione Gimbe: il Molise tra le regioni virtuose

Share on Twitter

La Fondazione Gimbe ha diffuso i dari relativi al monitoraggio condotto sull’andamento vaccinale.Al 19 marzo il 4,62% della popolazione italiana ha ricevuto solo la prima dose di vaccino. Il Molise è al terzo posto, con il 5,69%. Hanno fatto meglio solo la Puglia con il 5,70 e l’Abruzzo, prima in graduatoria, con il 6,06. Per quanto riguarda, invece, la somministrazione delle due dosi, il 3,92 della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale, mentre il Molise è a metà classifica, con il 4%. Infine gli over 80: nella nostra regione il 15,% ha ricevuto la due dosi di vaccino, il 38,5 solo la prima.