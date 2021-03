Toma: “Alcuni comuni molisani resteranno in zona rossa”

Il Molise da lunedì va in arancione, ma alcuni comuni dove sono attualemte attivi dei focolai resteranno in rosso. Lo ha annunciato il presidente della Regione Donato Toma durante la trasmissione Ingresso Libero su Telemolise. Il governatore ha precisato che una decisione ufficiale sarà presa dopo la riunione dell’unità di crisi convocata per questo pomeriggio, l’ordinanza del presidente dunque è attesa in serata. Tra i comuni che rischiano la proroga del rosso ci sono Toro e Jelsi. Sotto osservazione anche i centri del basso Molise, compresa Termoli.