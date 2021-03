ISERNIA: Perde il controllo dell’auto e si schianta su di un palo della segnaletica

ISERNIA- Conducente di un fiat 500 perde il controllo dell’auto su Via XXVI Maggio. Poco dopo le 6 di questa sera, sabato 20 Marzo, la Polizia della Stradale e Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Nessun ferito, ma tanto spavento. Alcuni testimoni dell’accaduto affermano :”l’auto viaggiava a forte velocità, per essere in un centro cittadino”. il conducente dell’auto, non ha avuto alcuna lesione grave, solo molto spavento, calmato però dalla polizia che immediatamente ha verificato le sue condizioni. La stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in atto.

SL