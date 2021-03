Arrivati a Isernia tre medici venezuelani

Share on Twitter

Share on Facebook

Sono arrivati questa mattina a Isernia da Campobasso tre giovani medici venezuelani che presteranno servizio all’ospedale Veneziale. Si tratta di una parte dei medici arrivati nei giorni scorsi in Molise per dare una mano nelle corsie del Cardarelli alle prese con la pandemia Covid. I tre medici arrivati a Isernia sono due donne e un uomo che saranno alloggiati presso la casa dello studente di fronte all’ospedale. Per il momento il loro contratto è di un mese, ma sicuramente la loro permanenza sarà prolungata perchè la carenza di medici al Veneziale è oramai cronica,