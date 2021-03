Nella giornata di ieri, si sono tenute ad Agnone le celebrazioni in onore del 26° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II nella cittadina altomolisana.

Nelle scorse ore, in ricordo dell’importante evento, è stata effettuata la benedizione della targa celebrativa esposta all’entrata della Pontificia Fonderia Marinelli, dove Wojtyla si recò nel 1995 durante la sua “gita”.

Parole d’ammirazione nei confronti del Papa sono arrivate proprio dallo staff della millenaria Fonderia di Agnone: “Un Papa Santo nella propria casa a condividere l’attimo estremo del mestiere degli avi ed antiche preghiere. Quel giorno, l’invocazione a Maria che accompagna ogni fusione, fu un urlo di gioia che volò grato nel più alto dei cieli. Ventisei anni fa, il 19 marzo 1995, ore 17.40, la visita di Papa Giovanni Paolo II in fonderia. Il giorno in cui la storia passò ad Agnone.”

Nella serata di ieri, sempre in ricordo dell’evento, si è tenuta anche una funzione religiosa celebrata dal vescovo mons. Claudio Palumbo presso la Chiesa SS Maria di Costantinopoli. In tale occasione, l’Assessore del Comune di Agnone Amalia Gennarelli ha ribadito l’importanza delle gesta del Papa santo: “Questa celebrazione è per ricordare la venuta di Papa Giovanni Paolo II ad Agnone. 26 anni fa (19 marzo 1995), il più grande Pontefice che la storia ricordi, per gesti, parole, impegno, umiltà.

Nella memoria di noi tutti agnonesi resta impresso il momento in cui il pontefice atterrò allo stadio ‘Civitelle’ davanti una folla festante e guardato a vista dal suo angelo custode, il prefetto Enrico Marinelli. Un pontefice tutto da ricordare per il suo essere essere carismatico e umile allo stesso tempo. La sue parole più note ‘Non abbiate paura’.

Parole dettate dal suo cuore e dalla sua fede, dalla convinzione che Dio è al centro di tutte le vicende umane.

La vita di Papa Giovanni Paolo II ci incoraggia a non abbandonare mai i nostri sforzi per formare una grande comunità umana, ricca di diversità, rispettosa delle radici storiche dell’identità e una comunità riconciliata da un amore sincero, indulgente e sacrificale. Non lasciamoci sconfiggere dai particolarismi, dall’egoismo!

ll Papa, che ha dovuto vivere in tempi difficili, non ha mai perso la convinzione della grandezza e della dignità dell’uomo, non ha mai perso la speranza. Sono convinta che oggi egli prega per noi e ci incoraggia dall’alto, affinché anche noi non perdiamo la speranza e guardiamo avanti, nonostante il velo di ombra che offusca l’esistenza di ognuno di noi e di questa comunità”.