Il Molise supera le 40mila dosi di vaccino somministrate e accelera, dopo i ritardi delle ultime settimane, sul fronte dei vaccini a domicilio. Complessivamente sono quasi 42mila ad oggi le dosi somministrate, l’87% di quelle disponibili che attualmente sono poco piu’ di 48 mila. Con lo stop di AstraZeneca negli ultimi tre giorni, e dunque la temporanea battuta di arresto per le dosi a personale della scuola e forze dell’ordine, sono andate avanti soprattutto le somministrazioni ad anziani e soggetti fragili. E’, inoltre, entrata nel vivo la campagna vaccinale per i soggetti in particolari condizioni di salute che hanno richiesto di ricevere le dosi a casa. Per loro viene utilizzato il vaccino Moderna, tanto che negli ultimi due giorni proprio le dosi di Moderna somministrate in regione, che erano state appena un centinaio fino all’inizio della settimana, sono ora salite a quasi 900. Resta da completare anche la vaccinazione degli ultra 80enni.