Termoli: Asrem firma convenzione per PalArino centro vaccinale, potrebbe aprire la prossima settimana

E’ stata finalmente firmata la convenzione tra Comune di Termoli e Asrem per l’uso del palazzetto dello sport di piazza del Papa come centro vaccinale. Lo ha fatto sapere il sindaco Francesco Roberti con un post su Facebook: la struttura è stata già allestita dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni ed è pronta già da diverse settimane. Per martedì è attesa la fornitura regionale dei vaccini e da mercoledì ogni giorno potrebbe essere quello buono per partire. Il personale sarà quello dell’Asrem tra volontari e dipendenti, per una struttura che nelle stime potrebbe arrivare a vaccinare anche mille e duecento persone al giorno. Un numero importante che finalmente potrebbe far decollare la campagna di immunizzazione, che continuerà di pari passo anche nell’ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa, dove al momento si procede spediti con i soggetti fragili e con un’organizzazione impeccabile da far invidia agli svizzeri. C’è una trepidante attesa invece per l’arrivo dei rinforzi all’ospedale di Termoli, in questo caso quattro medici giunti nei giorni scorsi dal Venezuela. Il loro prezioso contributo potrà finalmente far tirare un po’ il fiato ai medici del pronto soccorso e della medicina d’Urgenza che da mesi sono in prima linea nella lotta al Covid. I dottori venezuelani saranno ospitati dal Comune di Termoli che ha già fatto sistemare un appartamento nell’ex caserma dei carabinieri, dove avranno a disposizione tutti i comfort. Continuano intanto i lavori sia all’interno che all’esterno del San Timoteo. All’interno, al piano terra, dove gli operai lavorano alla realizzazione dei locali che dovranno ospitare la nuova tac (in foto), uno strumento di ultima generazione comprato già da tempo, ma mai installato per una serie di questioni burocratiche. Il nuovo impianto – che dovrebbe entrare in funzione verso la metà di aprile – non solo permetterà di snellire le liste d’attesa, ma sarà importante anche per le diagnosi polmonari legate al Covid. All’esterno dell’ospedale, invece, vanno avanti i lavori per la realizzazione di 10 posti di terapia intensiva che dovrebbero terminare a breve.