Infermieri e operatori sanitari a partita iva, scendono in campo i primari: occorre una proroga di almeno sei mesi

Per gli infermieri e gli operatori socio sanitari contrattualizzati a partita iva si avvicina la scadenza contrattuale. Se non interverranno accordi nei prossimi giorni, il personale che da un anno è a supporto dei reparti covid del Cardarelli e che presta le proprie funzioni negli altri nosocomi regionali, dal 1° aprile resterà a casa. Duecento persone senza lavoro e duecento famiglie senza reddito. Per perorare lo loro causa scendono in campo tutti i primari dei reparti coinvolti nella trattazione del Covid presso il Cardarelli di Campobasso. Occorre una proroga di almeno sei mesi, hanno scritto Romeo Flocco, Donato Santopuoli, Alessandra Prozzo e Giovanni Ricci al presidente della Regione, Donato Toma, e al Direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. Uno stallo, quello che vivono gli operatori sanitari interessati, che va avanti nonostante la mozione approvata due mesi fa dal Consiglio regionale con la quale si chiedeva all’Asrem di contrattualizzare gli interessati a tempo determinato e quindi con maggiori garanzie. Questa mattina la protesta davanti all’Azienda Sanitaria.

Fumata nera dopo l’incontro con Florenzano. L’orientamento dell’Asrem è quello di prorogare di un solo mese il contratto per poi dare spazio alla graduatoria del concorso bandito dall’azienda attraverso il quale verranno reclutati 198 infermieri. Una soluzione che finirà per penalizzare coloro che per un anno intero sono stati in prima linea, insieme al personale ordinario, nella lotta al Covid. La vicenda, tuttavia, è destinata ad avere ulteriori sviluppi. In previsione di nuove assunzioni – scrivono i primari – è necessario pianificare un congruo periodo di affiancamento, della durata almeno semestrale, dei nuovi assunti, per formare gli stessi al lavoro deklicato e impegnativo, proprio dell’Area Critica SARS-CoV2.