Gam, convocato per lunedì il confronto con il neo assessore Filomena Calenda. Sindacati e lavoratori: “Occorre continuare il cammino intrapreso senza tentennamenti”

Si sarebbe dovuto tenere ieri pomeriggio l’incontro, in modalità telematica, sulla vertenza Gam. Sindacati, Assessore al lavoro, rappresentanti delle parti avrebbero dovuto confrontarsi per proseguire il cammino intrapreso. Le ultime, turbolente vicende politiche, con Calenda che ha preso il posto di Marone proprio come assessore al lavoro, hanno fatto sì che l’incontro venisse annullato, creando qualche preoccupazione nei circa 170 lavoratori interessati e in Cgil Cisl e Uil che hanno chiesto urgentemente alla Regione di convocare, con urgenza, un immediato nuovo confronto. Confronto, in realtà solo congelato. Infatti, nel giro di qualche ora, si è appreso da rappresentanti dei lavoratori, la neo assessora Filomena Calenda ha fatto sapere che lunedì pomeriggio incontrerà le parti, dopo aver preso visione della situazione.

Con Marone il cammino era avviato. I 7 milioni per l’area di crisi sono stati sbloccati e il prolungamento della Cassa integrazione, in scadenza a fine marzo, non sarebbe un problema, anche se i procedimenti burocratici vanno fatti entro i prossimi giorni, come si era stato stabilito. Quello su cui si concentrano ora lavoratori e sindacati è pianificare il futuro, affinchè non si possa più parlare di ammortizzatori.

La Tripla A e l’imprenditore Martini, si apprende, stanno portando avanti il progetto per rilanciare la filiera avicola e il macello. Il sito sarebbe stato individuato nell’area del Fortore, e sul tema anche con Toma il discorso è avviato, anche se la pandemia ha creato rallentamenti. Con Marone e le parti, si era, intanto, puntellato il percorso, con un certo numero di lavoratori, dai 58 anni in su, che nel giro di qualche anno potrebbero avvalersi dello scivolo per la pensione, attivando le pratiche con l’Inps. Parallelamente si è intrapresa la via con Anpal, per le politiche attive. Resterebbero in ballo una 70ina di persone, di cui più di una trentina, però, già sono impiegate nell’incubatoio.

Insomma, lunedì bisognerà riprendere il filo del discorso per portare a termine l’annosa vertenza Gam.