Calcio, Serie D, turno allo spezzatino nel girone F. A Rieti esonerato Campolo

Non troppo fortunato il girone F di quarta serie che domenica prossima farà registrare lo stop di quattro gare. Uno degli ultimi focolai scoppiati riguarda la Vastese che già lo scorso autunno aveva dovuto registrare non pochi contagiati in rosa. Domenica non si giocherà Vastese – Aprilia all’Aragona. Nel frattempo, la Lnd ha già stabilito altri sedici recuperi per la mercoledi 24 marzo. Ormai, fra turni infrasettimanali e recuperi, si gioca costantemente durante la settimana. Ma diversamente davvero non sarebbe possibile.

I turni delle molisane sono fra i superstiti: il Campobasso non farà una gita di piacere nella vicina Piedimonte Matese. I campani sono fra le migliori del momento con uno spirito indomito come testimoniato dalla trasferta di Recanati. La differenza sarà anche fisica: i casertani vengono dai kilometri macinati in poche ore per la trasferta di Recanati; mentre Cudini ha dovuto trascorrere gran parte della settimana a consulto con il medico sociale rossoblu. Il bilancio parla di Tengorang e Fabriani che salteranno l’Fc Matese con grossa probabilità, ma anche del recupero di ben due classe 2002 come Vitali e De Biase che sembrerebbero pronti. Una variabile gli infortuni tutti concentrati nello stesso periodo. Per la tabella di Cudini anche Piedimonte Matese è una di quelle tappe in salita ma da affrontare con il giusto raziocinio. Per Urbano ci sono da confermare le prestazioni dell’ultimo periodo sempre portatrici di punti. Ad oggi l’Fc Matese neo promosso sembrerebbe avere la salvezza a portata di mano, ma da dietro c’è chi sta risalendo prepotentemente come il Giulianova. Il Campobasso proverà a suonare l’ennesima sinfonia di un campionato estremamente vincente costellato da 14 vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte. Difficile fare di meglio. I rossoblu già hanno otto punti in più rispetto lo scorso anno a parità di giornate giocate.

Il derby dell’alto Molise pronto per andare in scena al Di Tella: il pronostico potrebbe essere letto in favore del Vastogirardi, ma è chiaro che la cabala non può sempre condannare l’Agnonese alla sconfitta. I ragazzi di Di Rosa provano a credere all’impresa di risalire posizioni per sperare in una primavera migliore; quelli di Prosperi, invece, potrebbero davvero sognare un posto fra le prime cinque in caso di successo. Nelle ultime ore si è pronunciato sul mercato il ds Palermo il quale ha annunciato che entro la chiusura delle liste arriverà al Vastogirardi anche un nuovo difensore centrale. In questa maniera saremo davvero pronti per il rush finale, ha dichiarato il dirigente degli alto molisani. L’Agnone non ha più la possibilità di scegliere mezze misure: o la vittoria o nulla se vuole tenere acceso un lumicino di speranza.