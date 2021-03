Calcio a 5, Serie B, Chaminade in campo domani contro la vice capolista Canosa

Nel campionato di serie B, girone G, la Chaminade riceve domani alla palestra Sturzo la vice capolista Canosa. I progressi dei giovani, diretti da mister Cavaliere, sono lampanti. La squadra è cresciuta e ha trovato consapevolezza dopo gli ultimi risultati. La sconfitta di misura nel derby contro lo Sporting Venafro, ha fatto scattare la molla nella testa dei ragazzi Chami. Prima il pareggio di Torremaggiore, poi il successo che mancava da inizio campionato. Martedì, i tre punti con il Sammichele, la prima gioia ottenuta con sacrificio e merito. Un passo avanti dal punto di vista mentale, assaporare il gusto della vittoria era assolutamente necessario in vista del finale di stagione. Con i 4 punti maturati in pochi giorni, la Chaminade è tornata ampiamente in corsa per evitare i play out. 1 punto di distanza dal Venafro e 4 dal Barletta, l’obiettivo è quello di accorciare dalla dirette concorrenti e maturare la salvezza diretta. Proprio contro i pugliesi sono in programma due sfide, ancora non si gioca, infatti, la gara del girone d’andata. La sfida è in programma sabato 3 aprile allo Sturzo, con il ritorno da giocare a Barletta il 24 dello stesso mese. Insomma la Chaminade ha ancora diverse carte da giocare in un finale di stagione che si preannuncia infuocato. A partire da domani, il Canosa è più forte ed è in lotta per salire in A2. Sono queste le gare da cui c’è tutto da guadagnare e siamo certi che con l’abnegazione delle ultime uscite, i rossoblu venderanno cara la pelle.