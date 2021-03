Calcio a 5, in A1 sfida importante per l’A&S. Stop in A2 per il Cln Cus Molise Cussini fermi, i rossoblu torneranno in campo il 30 marzo

Nel campionato di serie A1, domani si scende in campo per la giornata numero 24. Continua il duello in vetta tra l’Acqua e Sapone ed il Pesaro, i marchigiani, dopo aver ottenuto la leadership a fine febbraio, sono al comando con una lunghezza di vantaggio sui pescaresi. La sfida per le prime due posizioni ha una valenza in ottica play off, la post season per assegnare il titolo di campione d’Italia. La squadra di Scarpitti, dopo il successo nel derby contro la Colormax Pescara, sarà impegnata sul parquet del Petrarca Padova. Acqua e Sapone in trasferta contro la quinta della classe, un match sicuramente difficile per i neroazzurri chiamati a dimostrare di aver messo definitivamente alle spalle il periodo di appannamento. Match sulla carta più facile per la capolista Pesaro che riceve l’Aniene, dove milita il portiere campobassano Fabio Tondi, che occupa il terz’ultimo posto in graduatoria. Infine trasferta complicata per la Feldi Eboli di Umberto Caruso, i campani saranno ospiti del Lido di Ostia, squadra in lotta per evitare la zona play out.

Stop nel torneo di A2 per il Cln Cus Molise. I rossoblu osserveranno il turno di riposo previsto da calendario, dovuto al ritiro, ormai datato, del Futsal Rutigliano dal campionato. Nel girone C si gioca domani la 20esima giornata, la terz’ultima della stagione regolare. In classifica, lotta serrata al vertice tra Manfredonia e Futsal Cobà. I pugliesi, in testa dalle prime giornate, hanno 2 punti di vantaggio sugli Sharks di Porto San Giorgio. Il Cobà deve recuperare una gara in più rispetto al Manfredonia, con un calendario senza dubbio meno impegnativo sulla carta. In zona play off, il Cln Cus Molise con il successo di sabato scorso contro il Lucrezia, ha ipotecato la post season. I campobassani, ora al terzo posto solitario, hanno 3 punti in più dell’Ortona e 6 sul Lucrezia. Il calendario per la squadra di Sanginario è in discesa, due gare casalinghe, prima contro il Giovinazzo, recupero che si giocherà martedì 30 marzo, poi con il Capurso penultimo in classifica. Due gare appetibili per puntare al consolidamento del terzo posto. Sosta più che mai benedetta da Sanginario, due settimane piene per allenarsi in serenità e recuperare i tantissimi acciaccati in vista del finale di stagione.