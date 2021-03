56 second read

Astrazeneca, oggi alle 15 riprende la somministrazione anche in Molise

Riprenderanno oggi pomeriggio dalle 15 in Molise le somministrazioni del vaccino AstraZeneca sospeso dall’Aifa lo scorso 15 marzo. L’annuncio in una nota diffusa da Regione e Asrem. fa. Le persone interessate vengono in queste ore avvisate attraverso un sms oppure tramite mail. L’invito delle autorità sanitarie, viste le risposte fornite da autorità indipendenti a seguito dell’approfondimento dei dati e delle evidenze scientifiche, è quello di “proseguire con la campagna vaccinale, unica arma di protezione nei confronti di un virus sempre piu’ diffuso e aggressivo”.