Valle del Volturno, gruppi di cinghiali a “zonzo” su tutto il territorio

Sempre più frequenti nell’ultimo mese gli avvistamenti di branchi di cinghiali sulle strade e nelle zone di campagna dell’Alta Valle del Volturno. Una delle zone maggiormente prese di mira da questi animali è quella tra i territori comunali di Colli a Volturno , Montaquila e Fornelli, dove gli avvistamenti ormai sono quotidiani. Gli animali si avvicinano – denunciano i cittadini – senza paura al centro abitato.

Il tutto, oltre a causare un vero e proprio pericolo per tutti gli automobilisti che sono costretti a mettersi in auto per raggiungere i loro posti di lavoro o le loro abitazioni, sta apportando grossi danni anche alle coltivazioni e agli appezzamenti di terreno utilizzati per la piantagione di alberi da frutta ad esempio.