Solennità di san Giuseppe, il vescovo di Trivento Claudio Palumbo scrive una lettera pastorale. Il titolo dato alla lettera pastorale è un vero e proprio invito per tutti: “Con san Giuseppe nel bel mezzo della Quaresima: riscopriamo la bellezza della paternità”. Il contributo offertoci dal Vescovo Claudio Palumbo – fanno sapere dalla curia trignina – ci dà l’occasione per assaporare meglio, con l’ausilio della preghiera e della riflessione, quest’anno dedicato a San Giuseppe con uno sguardo particolare alla famiglia voluta da Dio come cardine e fondamento di ogni società civile. La meditazione sulle virtù di Giuseppe, e anche della sua castità, sintesi di un atteggiamento che esprime libertà dal possesso, ci può aprire all’attesa della sorpresa, dell’«inedito, del rinnovamento. Il vescovo Claudio Palumbo invita, con il suo pregevole e stimolante contributo, ad affidare alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare a San Giuseppe sposo e padre sollecito, questo cammino di riflessione e di rinnovamento insieme con le famiglie di tutto il mondo. Ciascuno di noi – chiude la nota – nella propria casa inizi quest’anno dedicato alle famiglie e continui, giorno dopo giorno, con una preghiera quotidiana che veda tutti insieme i membri della famiglia stessa riunirsi in gioiosa comunione. La lettera pastorale può essere consultata sul sito www.diocesitrivento.it