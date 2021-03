Raccolta del tartufo durante la pandemia, ordinanza di Toma con nuove misure

Il presidente della Regione, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid. In particolare, il provvedimento riguarda lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco. Nello specifico l’ordinanza recita che “Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco e l’espletamento di quest’ultima, nei limiti in cui la stessa è ammessa in base alle disposizioni contenute nel Dpcm del 2 marzo 2021 e nella legge regionale 27 maggio 2005,n.24, e relativi provvedimenti attuativi, sono consentiti alle seguenti condizioni: a) che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 17,30; b) che siano effettuati da massimo due componenti; c) che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri; d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti). “In sede di controllo da parte degli organi di polizia – continua l’ordinanza – è fatto obbligo ai soggetti di esibire il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di raccolta e l’attrezzatura all’uopo necessaria. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 marzo 2021”. (Giz-C