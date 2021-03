Isernia, Marilena Ferrante e il suo nuovo libro “Gli Occhi del Silenzio”

Share on Twitter

Dopo “Quel che avrei potuto dirti” e “Un passo dal cuore”, Marilena Ferrante ci riprova con la silloge poetica “Gli occhi del silenzio”, edita da Bertoni Edizioni e all’interno della Collana Aurora curata da Bruno Morhovich, in uscita il 21 marzo prossimo.

La docente, scrittrice e giornalista pubblicista, Marilena Ferrante, mette di nuovo alla prova il suo talento letterario con la pubblicazione della silloge poetica “Gli occhi del silenzio” edita da Bertoni Edizioni ed inserita nella Collana Aurora curata dal poeta e critico letterario Bruno Morhovich.

Un’opera letteraria tutta molisana perché mette in campo la creatività e la competenza dei figli di questa terra, il Molise.

“A cominciare dalla copertina – dice Marilena – un dipinto bellissimo della bravissima Sonia Genua, inserito in una mostra pittorica a Venafro circa due anni fa, avente come tema “l’acqua”, per arrivare alla Prefazione curata dal compianto Professor Francesco Giampietri, amante della bellezza e della cultura.

L’opera rappresenta un viaggio nell’animo umano fatto di visioni, profumi, ricordi e tenerezza che fanno da sfondo all’effluvio dei versi di Marilena Ferrante, che, da sempre, ama rappresentare l’animo umano e le sue contraddizioni, attraverso veri e propri affreschi dipinti dalla suggestione dei versi e delle parole”.