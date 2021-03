Il nuovo sito del Macte di Termoli è online

“Il nuovo sito del MACTE proietta il museo in una dimensione digitale – spiega la Direttrice Caterina Riva – che supera i confini imposti dai

tempi che stiamo vivendo. E’ pensato come un luogo dinamico per comunicare molteplici contenuti a pubblici diversi. Con MACTE digital

cominceremo anche la programmazione di contenuti specifici pensati appositamente per questo spazio online.”

Con un progetto grafico realizzato dallo studio Sezione Grafica – duo composto da Aldo Caprini e Flavia Lunardi – la nuova piattaforma offre

al pubblico una veste digitale inedita per il museo, ricca di contenuti dinamici e in continuo aggiornamento.

La collezione permanente del Museo e l’archivio del Premio Termoli, per la prima volta raccolti in un unico ambiente digitale, ristabiliscono

anche online il loro rapporto fondativo, in cui ricerca e sperimentazione sui linguaggi dell’arte contemporanea – dal 1955 ai giorni nostri – vanno di pari passo con la conservazione delle oltre 400 opere acquisite nel corso degli anni proprio attraverso il Premio.

Il catalogo completo delle opere permette di ripercorrere anno per anno le testimonianze degli artisti passati per Termoli dal secondo dopoguerra a oggi, con schede di approfondimento scritte da critici e storici dell’arte.

Mentre nella sezione dedicata agli eventi è possibile scoprire tutte le iniziative del museo, passando in modo fluido tra incontri digitali,

performance, proiezioni, laboratori e progetti espositivi.

Infine nell’homepage del sito è prevista la pubblicazione di un bollettino con tutte le novità sul museo e le sue attività, permettendo al pubblico di essere sempre aggiornato sui contenuti e le modalità di visita.